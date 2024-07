Ilary Blasi non condurrà La Talpa: spunta l’indiscrezione

Sembrava ormai una certezza che a condurre la nuova edizione de La Talpa su Italiano Uno sarebbe stata Ilary Blasi. A quanto pare però Mediaset affiderà il reality a qualcun altro. C’è grande attesa da parte dei fan per il ritorno del programma sul piccolo schermo dopo ben sedici anni e sono curiosi di scoprire quali saranno le novità.

Al momento l’ex moglie di Francesco Totti è impegnata con la conduzione di Battiti Live. Qualche tempo fa aveva fatto sapere che aveva già dei nuovi progetti per i prossimi mesi. Tra questi però non ci sarebbe anche la conduzione de La Talpa. A far trapelare l’indiscrezione è stata Grazia Sambruna su MowMag, tra le varie cose ha detto: “Quanto abbiamo appreso è che Ilary Blasi non condurrà più lo show. Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma qualcosa poi sarebbe andato storto.”

Al momento non è noto il motivo che abbia spinto Mediaset a scegliere un altro conduttore per la nuova edizione del reality. Ad oggi non si sa ancora chi ci sarà al timone. La Sambruna ha però assicurato che il nome di chi la sostituirà verrà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni.

