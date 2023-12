Belen e Ilary Blasi, tradimenti svelati in tv: Alena Seredova le stronca

Nelle ultime settimane si sta parlando molto di Belen Rodriguez e Ilary Blasi, entrambe hanno infatti scelto di rendere pubblica la fine del loro matrimonio. Tutte e due sono state tradite. In molti stanno commentando la loro decisione, anche Alena Seredova sui social ha detto la sua. In passato anche lei è stata tradita dal marito. Era il 2014 quando ha scoperto che Gigi Buffon aveva una relazione clandestina con la sua attuale compagna, Ilaria D’Amico.

L’ex moglie del famoso portiere si comportò in modo totalmente diverso da Belen e Ilary Blasi, scelse infatti la via della riservatezza. Molti utenti le hanno chiesto di dire la sua e lei senza giri di parole ha fatto sapere che per il bene della famiglia sia meglio essere più riservati. Ha continuato dicendo che vedendo e sentendo ciò che è accaduto è ancora più convinta che la sua scelta era quella giusta. Ci ha tenuto a precisare che non crede ci siano cose giuste o sbagliate, ma per lei e per la sua famiglia è andata bene così.

Alena Seredova continua a pensare che in passato abbia fatto bene a mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Oggi i rapporti con l’ex marito sono sereni, la loro è una famiglia allargata e unita.

