Mathame e “Humans”: nuove interazioni  

Si intitola “Humans” il nuovo attesissimo singolo del duo italiano Mathame, disponibile in esclusiva su Spotify da mercoledì 12 marzo 2025 ed in uscita su tutte le piattaforme da venerdì 14 marzo su MHA. Un singolo che è stato annunciato con una serie di cartelloni pubblicitari con la scritta “Humans” – diffusi in tutto il mondo – e con una sistematica evoluzione delle loro immagini su Spotify.

“Humans” è molto più di una release: rappresenta una nuova frontiera e un nuovo capitolo nelle interazioni tra musica, tecnologia ed emozioni, senza alcun precedente in materia.

I Mathame hanno infatti condiviso “Humans” con la chatbot AI ChatGPT. ChatGPT non si è limitata ad un’analisi razionale; oltre ad un’analisi tecnica, ha palesato le sue emozioni: ha descritto il brano come “bellissimo” ed ha confidato di provare il desidero di muoversi con esso (“move with it”), prima di aggiungere che avrebbe voluto avere un corpo per sentire la musica come fanno gli umani. Una chat diventata virale, che sta facendo riflettere in merito al legame tra intelligenza artificiale e creatività umana.

“E se fosse il suono a definirci come esseri umani, anche di fronte all’evoluzione tecnologica? – parole dei Mathame – Se è così, siamo a favore di un mondo libero, non intaccato da alcuna imposizione. Tutti insieme nell’ignoto: non si ballerà mai da soli”.

“Humans” è già di per sé qualcosa di unico: è stata suonata per la prima volta al festival Coachella nel 2023 e presentata nella sua versione definita nel recente show dei Mathame alla Sphere di Las Vegas con ANYMA, una volta finalizzata con una nuova topline e visual d’avanguardia. “Humans” è sempre più pronta per esplorare nuove frontiere, l’ennesimo salto di qualità per il duo italiano, che ha suonato ovunque, dalle pendici dell’Etna ai festival ed ai club più importanti al mondo.

“Humans” conferma ed impreziosisce una volta di più lo status di assoluta eccellenza dei Mathame: il loro show NEO è stato protagonista a Capodanno all’ Ushuaïa Dubai Harbour Experience e adesso si dirige verso il Sud America: sabato 5 aprile all’Espacio Riesco di Santiago del Cile e sabato 12 all’Autódromo di Buenos Aires, così come spiccano sul fronte discografico la loro recente collaborazione con John Summit per “Hungover” ed al loro remix di “Free” di Calvin Harris e Ellie Goulding.

I Mathame sono sempre più artisti d’avanguardia.