The Flat by Macan: design week, closing week

Dopo aver accolto oltre 90.000 visitatori in soli sei mesi, The Flat by Macan si prepara a stupire ancora una volta prima di trasferirsi a Roma.

In occasione della Design Week di Milano, The Flat by Macan ospita un’esclusiva selezione della limited edition di Nagami, realizzata in collaborazione con il celebre designer Karim Rashid. Con oltre 4.000 progetti realizzati in più di 40 paesi, Rashid è una vera leggenda del design.

Nagami e Karim Rashid presentano Zenith, una chaise longue scultorea che ridefinisce il confine tra riposo, arte e sostenibilità. Plasmata dal codice e realizzata da bracci robotici, Zenith è stampata in 3D interamente con plastica riciclata, trasformando rifiuti in un’icona di bellezza radicale. La sua silhouette sfaccettata, espressione del minimalismo sensuale distintivo di Rashid, unisce funzione e filosofia: uno spazio per fermarsi, riflettere ed elevarsi, perfetto sia per ambienti indoor che outdoor.

Questa edizione speciale realizzata per The Flat, si ispira al colore Provence della nuova Porsche Macan, una tonalità lavanda iridescente che evoca movimento, energia e trasformazione. Più di una seduta, più di una scultura, Zenith è un manifesto del design che guarda al futuro.

Il 12 aprile 2025, la serata di chiusura nella location milanese, si aprirà con un aperitivo esclusivo, durante il quale Karim Rashid presenterà la sua special edition. Vi prenderanno parte anche gli artisti Pepperghost e Picchi, le cui installazioni hanno reso The Flat by Macan una delle esperienze più innovative nel panorama dell’intrattenimento meneghino, trasformando lo spazio in un viaggio visivo e sensoriale unico.

La serata proseguirà con performance live e momenti sorprendenti, perfettamente in linea con lo spirito innovativo di The Flat by Macan. Ancora una volta, il progetto firmato Porsche Italia e Balloon Museum si conferma un palcoscenico esclusivo dove l’imprevedibile prende vita.