Seconda edizione per VSNZ Winter Arc

Dopo il debutto sold out dello scorso anno, il festival alpino VSNZ Winter Arc torna a Grindelwald (Canton Berna, Svizzera) da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026.

VSNZ Winter Arc propone tre giorni di musica elettronica in alta quota, con una line-up che propone Argy, CamelPhat, Carlita, Fideles, HoneyLuv, Cassian, Julia Linkogel e Sebastian Konrad; sede principale del festival sarà la Männlichen Bergstation, punto di arrivo degli impianti di risalita a 2.225 metri d’altitudine, così come non mancheranno gli after party ufficiali a Grindelwald.

Il programma del festival prende il via venerdì 6 marzo con il Chapter One presso il Terminal Stage nel cuore del comune di Grindelwald, con ingresso gratuito aperto a tutti. Sabato 7 si ci si trasferisce alla Männlichen Bergstation a 2.225 metri d’altitudine dove ARGY presenta il suo nuovo concept NEWORLD, affiancato da Carlita, HoneyLuv e Sebastian Konrad. Domenica 8 gran finale con CamelPhat, Cassian, Fideles e Julia Linkogel. Ulteriori artisti saranno annunciati con la Phase2, così come ogni giornata il festival proseguirà con gli afterparty.

Ulteriori informazioni e biglietti sul sito ufficiale di VSNZ Winter Arc.