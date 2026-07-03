Salmo e Agnelli al Ferrara Summer Festival

Proseguono al Ferrara Summer Festival gli appuntamenti all’insegna della contaminazione elettronica. Domenica 5 luglio 2026 Piazza Ariostea ospita Fuori Controllo: Salmo e Luca Agnelli live.

Un progetto che nasce dalla loro collaborazione artistica, già insieme con la traccia proprio intitolata “Fuori Controllo”, contenuta nell’album RANCH e prodotta dallo stesso Agnelli. Il live ferrarese sviluppa sul palco l’incontro tra il linguaggio del rap e quello della techno, riunendo due artisti provenienti da esperienze musicali differenti ma accomunati dalla ricerca di nuove contaminazioni sonore.

Tra gli artisti più influenti della scena italiana da tanti anni, Salmo si muove attraverso rap, elettronica e tanto altro, distinguendosi per un linguaggio musicale in continua evoluzione e per un’intensa attività dal vivo. Al suo fianco, Luca Agnelli, tra i principali interpreti della scena elettronica internazionale, contribuirà a dare forma a una serata che unisce concerto e club culture.

La serata di domenica 5 arriva dopo altre tre grandi serate elettroniche del Ferrara Summer Festival: Il Gatto & La Volpe in Afterhour (domenica 24 maggio), il one-day festival A Spirit Of Trance con Aly & Fila, Bryan Kearney, Ferry Corsten, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan e Paul Van Dyk (lunedì 1° giugno) ed il concerto di Paul Kalkbrenner (sabato 20 giugno).

Biglietti ed ulteriori informazioni in questo link.

foto di Edoardo Cuoghi