Grande successo per Mangia’s Musaic Festival

Si è conclusa con una notevole partecipazione di pubblico l’edizione 2026 del Mangia’s Musaic Festival, la rassegna musicale organizzata da Mangia’s che, anche quest’anno, ha portato nei propri resort alcuni tra i principali protagonisti della scena internazionale tra jazz, soul, funk, pop e world music.

A chiudere il cartellone sono stati i concerti dei Dirotta su Cuba, venerdì, e dei Gipsy Kings, sabato, entrambi ospitati al Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection e accolti da un pubblico numeroso e partecipe.

I Dirotta su Cuba hanno ripercorso oltre trent’anni di carriera alternando i loro brani più conosciuti – da Gelosia a Liberi di liberi da, passando per È andata così – a riletture di grandi classici del soul e del funk internazionale, confermando dal vivo l’energia che da sempre caratterizza la band guidata da Simona Bencini.

Atmosfera diversa ma altrettanto coinvolgente per i Gipsy Kings, protagonisti di una serata che ha attraversato il loro repertorio più celebre. In scaletta non sono mancati successi come Bamboléo, Volare, Djobi Djoba, Baila Me, Un Amor e Bem, Bem Maria, insieme alle reinterpretazioni che hanno contribuito a renderli celebri in tutto il mondo, da Hotel California a A Mi Manera, versione in spagnolo di My Way, concludendo il tutto con Volare, canzone italiana per antonomasia se ce n’è una.

L’edizione 2026 del Mangia’s Musaic Festival ha proposto cinque appuntamenti: quattro ospitati nei resort Mangia’s – oltre a Dirotta su Cuba e Gipsy Kings, Nick the Nightfly & Sicily Band e Leee John from Immagination ed il concerto di Jimmy Sax al Parco Archeologico di Selinunte, confermando la volontà di affiancare all’offerta dell’ospitalità un programma culturale e musicale di respiro internazionale.

“L’edizione 2026 conferma il successo del Mangia’s Musaic Festival – commenta Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, direttore artistico della rassegna – Cinque eventi tra jazz, soul, funk e pop: quattro nei resort Mangia’s e il grande concerto di Jimmy Sax a Selinunte, con un pubblico numeroso ed entusiasta. Appuntamento al 2027, sempre con grandi artisti della musica italiana e internazionale”.

Con la chiusura dell’edizione 2026, il Mangia’s Musaic Festival rinnova così l’appuntamento al prossimo anno, proseguendo nella crescita che lo ha portato a diventare uno dei momenti musicali di riferimento dell’estate siciliana.

musaicfest.it e mangias.com