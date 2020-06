Elena Santarelli ha interrotto la terapia di supporto: le parole della showgirl

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Elena Santarelli. Mesi fa la showgirl ha fatto sapere sul suo profilo Instagram che il figlio Giacomo ce l’ha fatta, dopo aver lottato a lungo contro il tumore ha vinto lui. Per lei e la sua famiglia non è stato affatto facile affrontare la malattia del figlio, non poter dare delle certezze a Giacomo la faceva stare male. Per molto tempo ha provato rabbia, ma ha sempre cercato di non perdere la sua positività e la sua forza.

Dopo la guarigione del figlio Giacomo Elena Santarelli aveva avuto un crollo emotivo, lei stessa mesi fa aveva raccontato di aver iniziato una terapia psicologica per elaborare il dolore. Oggi la nota showgirl sta bene, ha interrotto la terapia ma come ha raccontato in un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ogni tanto sente il bisogno di ‘aggiustare il tiro’. La Santarelli ha fatto sapere che sui social si mostra sempre felice e sorridente, ma spesso il suo stato d’animo è diverso. In merito a ciò ha spiegato: “La mia vita su Instagram è tutta sorrisi, ma il bip bip del macchinario a cui i bambini sono attaccati negli ospedali ce l’ho sempre in testa. Ora ci penso e mi addormento, prima non dormivo”.

Il figlio di Elena Santarelli rischia una ricaduta? Parla la conduttrice

Elena Santarelli è tornata a parlare dell’attuale stato di salute del figlio, oggi Giacomo sta bene e non rischia di avere una ricaduta. La conduttrice ha infatti fatto sapere che dopo che si finisce la chemioterapia, il sistema immunitario si ristabilisce. Dopo mesi di dolore e sofferenza la Santarelli e la sua famiglia possono finalmente vivere serenamente. Ciò che hanno affrontato li ha segnati moltissimo, ma stanno cercando insieme di voltare pagina e pensare ad un futuro più roseo.