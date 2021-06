Michele Merlo, parla la fidanzata: “Vivrò a pieno per me e per te”

Michele Merlo è morto nella serata di domenica 6 giugno 2021, l’ex allievo di Amici era ricoverato da giorni in ospedale in condizioni gravissime. Il motivo? Mercoledì scorso è stato colpito da un’emorragia cerebrale, causata da una fulminante leucemia. Nella notte tra giovedì e venerdì aveva subito un delicato intervento ed era in coma farmacologico, le sue condizioni continuavano però a peggiorare.

Il giovane cantante non ce l’ha fatta, è morto domenica sera all’età di 28 anni. Nelle scorse ore la fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia, ha rotto il silenzio sui social. La ragazza, che non fa parte del mondo dello spettacolo, ha postato alcune loro foto su Instagram e gli ha dedicato parole speciali e piene d’amore. La ragazza dopo averlo ringraziato ci ha tenuto a far sapere che resterà per sempre nel suo cuore. A detta sua il destino li ha fatti incontrare e gli ha fatto vivere momenti di puro amore, immensa gioia. Lo ha ringraziato per averle fatto credere nell’amore e in se stessa.

Michele Merlo, la fidanzata gli dedica speciali ed emozionanti parole su Instagram

Luna Shirin Rasia ha continuato dicendo che oggi non sa quando e se sarà mai pronta a rituffarsi in questo mondo, ma ha promesso al fidanzato defunto che ci riuscirà perché nessuno riuscirà mai a darle la forze che lui le ha dato. Ha poi aggiunto: “Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare”. Parole commoventi e speciali quelle della fidanzata di Michele Merlo che hanno emozionato tutti.

