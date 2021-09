Dora Fabbo: chi era la mamma di Rita dalla Chiesa

Dora Fabbo era una donna di un’eleganza innata. È nota per essere stata la prima moglie del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e mamma della giornalista e conduttrice Rita Dalla Chiesa. Rita non ha mai dimenticato l’amata madre e non manca di ricordarla ogni anno. Nelle molte interviste rilasciate, la donna ha raccontato dell’apprensione che la madre aveva per il marito, tanto che passava molto tempo davanti alla televisione per ascoltare notizie sull’uomo. Dora scomparve prematuramente lasciando un grande vuoto nella vita dei familiari. Il dolore accompagna tutt’oggi l’amata conduttrice. Anche il Generale Dalla Chiesa fu profondamente scosso dalla perdita. Iniziò a tenere un diario all’interno del quale raccontava i suoi sentimenti e il suo dolore: le parole sono strazianti.

“Sono oltre quaranta giorni che vivo senza quella creatura. Senza un segno da colei alla quale avevo donato, dall’età di 19-20 anni, la mia stessa esistenza”

Successivamente alla morte dell’amata moglie, il Generale Dalla Chiesa sposò in seconde nozze Emanuela Setti Carraro. Il destino di questa unione fu, se possibile, ancora più infausto. Ad appena due mesi dal matrimonio, i due persero la vita. Proprio oggi ricade il triste anniversario di quella data. Era il 3 settembre 1982 quando la mafia uccise il Generale, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’Agente di scorta Domenico Russo nella strage di Via Carini.

Dora Fabbo: quel giorno che Rita Dalla Chiesa non può dimenticare

Dora Fabbo morì prematuramente all’età di 52 anni, stroncata da un infarto. Rita Dalla Chiesa, che all’epoca aveva 31 anni, ricorda ancora con grande dolore quel giorno. Fu infatti una corsa contro il tempo. La conduttrice si trovava fuori casa quando venne avvertita che la madre aveva avuto un malore e che un medico si trovava nella sua abitazione per curarla. A quel punto Rita Dalla Chiesa corse verso la casa della madre, fu solo a quel punto che scoprì che la madre era venuta a mancare: “Pensavo che l’avrei trovata ancora viva. Solo a casa ho scoperto che era morta. Aveva solo 52 anni: anche se può sembrare strano ma è stato uno choc ancora più violento di quello di papà. Con la vita che faceva papà purtroppo il pensiero latente che potesse accadergli qualcosa c’era sempre, con mamma invece no”.

