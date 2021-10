Veronica Berti: chi è la moglie di Andrea Bocelli

Veronica Berti e Andrea Bocelli sono l’uno la spalla dell’altra. Insieme da quindici anni, sembrano sempre più innamorati. Si presentano insieme, uniti e sorridenti, ai molteplici eventi di cui sono ospiti. Un amore intenso e duraturo, che ha dato luogo a un matrimonio e alla nascita di una bambina, Virginia. Veronica Berti era giovanissima quando ha perso la testa per il tenore: aveva appena 21 anni, 26 in meno rispetto al futuro marito. Ma questo dettaglio non è stato in alcun modo d’intralcio per la loro storia d’amore. Berti, dalle parole del marito, è una donna curiosa e intelligente, lui, senz’altro affascinante ed estremamente profondo.

Veronica Berti e l’amore con Andrea Bocelli

Veronica Berti nasce nel 1984 (37 anni). È il 2005 quando, appena 21enne, conosce Bocelli. Una semplice presentazione e l’inizio di una storia d’amore: “Per me è un onore conoscerla maestro“. Lui aveva da poco divorziato dalla prima moglie Enrica Cenzatti, dopo 13 anni di matrimonio e due figli. Tra i due scoppia immediatamente l’amore: succede in maniera naturale e immediata, con un legame estremamente intenso. I I due provengono da mondi diversi, lui è già all’apice della sua carriera, lei è giovane e poco pratica del mondo dello spettacolo. Ma questo non costituisce un problema: i due trovano il modo per avvicinare i propri mondi.

Veronica Berti ha raccontato, per esempio, di essersi avvicinata alla fede grazie al marito: “Io provengo da una famiglia figlia del ’68, un po’ mangiapreti. Fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo. Solo a 23 anni, come consapevole scelta, mi sono battezzata”

È il 2012 quando nasce la prima figlia della coppia, Virginia, terzogenita del tenore. Due anni dopo la nascita della piccola di casa, Berti e Bocelli convolano a nozze al Santuario di Montenero di Livorno.

