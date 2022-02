GF Vip, la piccante confessione di Delia: “Ho voglia di farlo con te e Alex”

Stasera Alex Belli tornerà al Grande Fratello Vip e resterà nella casa a quanto pare per due settimane per risolvere il triangolo amoroso nato con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Intanto, la moglie nella casa è sempre più vicina ad Antonio Medugno, tra i due la complicità è alle stelle.

I due trascorrono molto tempo insieme al Grande Fratello Vip, nei giorni scorsi durante un affettuoso abbraccio hanno anche sfiorato il bacio. In più occasioni Delia Duran ha ammesso che il gieffino le piace, ha però paura di farlo soffrire. Durante una chiacchierata con Nathalie Caldonazzo quest’ultima le ha detto che Antonio sa che si tratta di un gioco non pensa quindi che si aspetti qualcosa da lei e non crede nemmeno che abbia paura di soffrire.

Nelle scorse ore Delia Duran si è lasciata sfuggire una piccante confessione nella casa più spiata d’Italia. Mentre chiacchierava con Antonio Medugno e si scambiavano coccole e tenerezze si è avvicinata all’orecchio e gli ha detto: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex“. Il gieffino ridendo ha detto che se ciò che ha detto si è sentito si sarebbero fatti delle risate durante la diretta del Grande Fratello Vip di stasera. La moglie di Alex Belli, un po’ imbarazzata, ha così replicato: “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando.” Non è un segreto che l’attore e la moglie vivano un amore libero, fino ad ora però hanno condiviso la loro intimità solo con altre donne. Sembra che questa volta la gieffina vorrebbe provare una nuova esperienza con un altro uomo.

