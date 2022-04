Forio, entra in casa e aggredisce tutta la famiglia: 33enne in manette

È successo nella notte all’interno di un appartamento situato a Forio d’Ischia, comune della città di Napoli. Un uomo di 33 anni si è introdotto a casa dei suoi genitori con un mazza in alluminio e ha colpito con violenza le sue due sorelle e i suoi genitori. Nei giorni scorsi aveva già provato ad entrare in casa, era però fuggito dopo aver scavalcato il cancello.

Quattro anni fa il 33enne era già stato allontanato dai suoi genitori a causa del suo violento e aggressivo comportamento. Stanotte dopo essere entrato nell’abitazione dei suoi familiari a Forio d’Ischia li ha terrorizzati e feriti, il padre dopo una colluttazione è riuscito a sbatterlo fuori casa ma ciò non è servito a calmare la furia del figlio. Con un mattone ha infatti colpito più volte la porta dell’appartamento, ha poi rotto i vetri della finestra ferendo il padre.

In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda. Sentendo le sirene l’uomo si è dato alla fuga. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo al pronto soccorso, mentre tentava di entrare in casa si era infatti ferito alle mani. I suoi familiari non hanno riportato gravi ferite, sono state giudicate guaribili al massimo in dieci giorno. Il 33enne dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche è stato arrestato con le gravi accuse di violazione di domicilio, lesioni plurime gravi e minaccia continuata.

