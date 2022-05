Carmagnola, viola i divieti e si avvicina all’ex moglie: 45enne in manette

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, lunedì 23 maggio 2022 a Carmagnola, comune della città di Torino. Per mesi un uomo di 45 anni di origine nordafricana ha picchiato e maltrattato la sua ex moglie, una 40enne di origine tunisina. Le violenze avvenivano tra le mura domestiche, anche davanti ai loro figli.

Stanca di subire i maltrattamenti da parte del marito violento la donna ha trovato il coraggio di denunciarlo. In seguito alla denuncia tribunale di Asti nei confronti del 45enne aveva disposto il divieto di avvicinamento alla ex, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di dimora nei comuni di Carmagnola. I provvedimenti non sono però serviti a tenere l’uomo lontano dall’ex moglie, in più occasioni si è infatti avvicinato a lei per minacciarla.

L’incubo della vittima è finalmente finito e potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai suoi figli, senza avere più paura di essere perseguitata dall’ex marito. A causa delle continue violazioni dei divieti i Carabinieri nel pomeriggio di ieri lo hanno infatti arrestato. L’uomo è stato condotto nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Moncalieri, dove attende il rito direttissimo.