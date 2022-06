Pupo non torna in tv: il cantante svela perché è sparito

Da tempo Pupo non appare più in televisione ed è stato lui stesso a scegliere di allontanarsi dal piccolo schermo. Fino a qualche tempo fa lo vedevamo spesso come ospite in molte trasmissioni, per due anni consecutivi ha anche svolto i panni di opinionista al Grande Fratello Vip, edizioni condotte da Alfonso Signorini su Canale 5.

Come mai il noto ed amato cantante non si vede più in televisione? A spiegarne il motivo ci ha pensato direttamente lui in un’intervista concessa al Corriere. Senza giri di parole ha spiegato di aver deciso di sospendere le sue apparizioni televisive perché si ritrova poco in questa televisione. A detta sua molti approdano sul piccolo schermo dicendo banalità pur di apparire, lui invece ci va solo se ha qualcosa di interessante da raccontare. Pupo ha continuato dicendo che non gli interessa aumentare la sua popolarità e che quello che paga la tv non cambia la sua vita.

Il cantante pensa che tutti i teatrini con leggendari artisti sono solo utili al programma e poco e niente a chi ne prende parte. Pupo ha poi concluso dicendo: “Quindi niente tv a meno che non si tratti di una conduzione di un programma televisivo che sia stimolante e gradevole. Ma per ora non se parla”.

LEGGI ANCHE -> Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle: “Selvaggia? Non deve esagerare”