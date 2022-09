La spaventosa vicenda si è svolta nella serata di ieri, lunedì 19 settembre 2022 a Lariano, comune della città di Roma. Tantissima è stata la paura per una donna, minacciata dal figlio di 46 anni tra le mura domestiche. In preda all’ira e all’agitazione l’uomo si è barricato in casa dove per ore ha minacciato di morte la madre con un coltello.

Approfittando di un momento di distrazione del figlio la vittima è riuscita a scappare e ha subito allarmato le forze dell’ordine. Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri supportati da un negoziatore sul luogo in cui si è svolta la vicenda, un’abitazione situata a Lariano. Giunti sul posto gli agenti hanno provato a lungo a farsi aprire dal 46enne, lui però non voleva saperne.

Oltre alle forze dell’ordine sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con il carro dei gonfiabili. Temevano che l’uomo si sarebbe potuto gettare dal terrazzo. Il negoziato è iniziato intorno alle 18.30 ed è andato avanti fin dopo la mezzanotte, quando i militari sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo in seguito ad una colluttazione. Il 46enne nella notte è stato sedato dai sanitari, dopodiché è stato trasportato al pronto soccorso all’ospedale di Colleferro.

