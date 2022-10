È successo lo scorso venerdì a Oggi è un altro giorno, durante la diretta Memo Remigi ha palpeggiato Jessica Morlacchi causando la sua furia. Lui intervistato da Fanpage si è giustificato dicendo che è stato un gesto involontario, a detta sua scherzano spesso tra gli affetti stabili. Il cantante aveva poi negato di essere stato sospeso e di essere stato assente in questi giorni in trasmissione per via di alcuni esami che doveva fare.

Durante la puntata di oggi in diretta Serena Bortone ha invece annunciato che Memo Remigi non farà più parte del cast di Oggi è un altro giorno. Dopo aver manifestato la sua solidarietà e quella di tutta l’azienda nei confronti di Jessica Morlacchi ha spiegato che per rispetto dell’opinionista avevano inizialmente mantenuto il riserbo. Ha poi aggiunto che dopo che la questione è diventata di dominio pubblico è giusto che il pubblico sappia la verità. Tra le varie cose la conduttrice ha detto: “Memo Remigi non fa più parte del nostro programma.” Per poi concludere: “Si è reso responsabile di un atteggiamento che non può essere più tollerato né qui né in nessun luogo.”

