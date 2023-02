GF Vip Martina Nasoni, parla la madre: “Non voglio che soffra”

Prima che Martina Nasoni facesse ritorno al Grande Fratello Vip il suo rapporto con Daniele Dal Moro era speciale, in più occasioni lo hanno detto entrambi. Lui è stato anche al suo fianco di recente quando è stata di nuovo operata al cuore. Qualche settimana fa quando l’ha rivista nella casa più spiata d’Italia il gieffino è apparso al settimo cielo, con il tempo però le cose tra loro sono cambiate.

Nella casa stanno discutendo spesso, lei lo ha anche accusato di aver strumentalizzato il loro rapporto, parole che hanno ferito non poco Daniele. La madre della gieffina è molto preoccupata per lei, lo ha rivelato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. La signora Simona crede che non sia mai finito il sentimento che Martina prova per Dal Moro, ma ancora una volta non è ricambiata come meriterebbe. Lui l’ha anche accusata di essere tornata al Grande Fratello Vip per intralciare il suo percorso.

Tra le varie cose, la donna ha poi rivelato: “Sono preoccupata, non voglio che soffra il più forte dei dolori, quello dell’amore”. A parer suo per Martina Nasoni il gieffino è come il fuoco che la rassicura e la scalda alla giusta distanza, però appena si avvicina troppo la brucia.

