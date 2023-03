Layla Benitez special guest all’Amnesia Milano

Si può avere il djing nel sangue, nel dna, nei propri cromosomi? Nella maniera più assoluta quando ci si riferisce a Layla Benitez, ospite speciale all’Amnesia Milano sabato 1° aprile 2023, insieme a Francesco Maddalena e Manuele De Lorenzi, per una serata in collaborazione con il team di After Caposile.

Layla Benitez ha iniziato a fare la dj ancor prima di essere teenager, ma in realtà il suo approccio alla club culture era iniziato ancor prima, accompagnando il padre alle sue serate in discoteca. E non stiamo parlando di un padre e di un dj qualunque, stiamo parlando di una leggenda assoluta, John ‘Jellybean’ Benitez, tra gli autentici e indiscussi pionieri della house, Studio 54 e tantissimo altro ancora. Con la maggiore età Layla Benitez ha iniziato a farsi strada in party undeground in giro per il mondo per poi diventare presenza ricorrente nei party di Ibiza, Miami e Mykonos. Il suo stile? “Indie-dance meets dark disco”, per utilizzare le sue stesse parole.

After Caposile è un progetto veneziano che negli anni ha saputo portare nuova linfa e nuove energie al mondo del clubbing, la cui missione è quella che va alla ricerca della vera essenza del clubbing, ovvero la creazione di un luogo nel quale ogni persona si possa sentire protagonista e parte integrante del tutto. Il loro percorso li ha portati a collaborare con festival quali UNUM in Albania e con club come il Wilden Renate di Berlino e – con il party del 1° aprile – con Amnesia Milano.

Dj e producer in costante evoluzione, Francesco Maddalena è resident del progetto After Caposile; il suo sound affonda le radici nella musica house, per mescolarsi con la techno e deep più contemporanea. Uno stile che ha traslato anche nelle produzioni della label Caposile Music, che gli ha aperto le strade dei migliori club europei. Manuel De Lorenzi da sempre ha avuto passione e rispetto per la house music, sviluppando un metodo che l’ha portato a suonare in tutti i club storici della Riviera Romagnola: la sua è una ricerca sistematica e senza fine del miglior groove, sia nei dj set sia nelle produzioni discografiche con la sua etichetta Deco Records.

Ingresso Amnesia Milano sabato 1° aprile 2023: prevendite 22,5€+d.d.p.; 30€ in cassa.