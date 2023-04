Blanco contro la Rai: il cantante svela la verità su Sanremo

Per settimane è stato criticato e accusato per la sua esibizione al Festival di Sanremo, sul famoso palco dell’Ariston Blanco in qualità di ospite doveva presentare la sua nuova canzone ma a causa di un problema tecnico ha smesso quasi subito di cantare. Più volte ha provato a dire che non sentiva nulla dalle cuffie. Il problema però non è stato risolto e lui ha distrutto tutte le rose.

I fiori erano lì come sceneggiatura della sua esibizione, era previsto che le prendesse a calci ma non come ha fatto. Quando la musica è finita ad Amadeus ha spiegato che non potendo cantare aveva deciso di divertirsi comunque. A distanza di mesi è sbottato contro la Rai e contro Sanremo dicendo che la cosa brutta non è stata quella dei calci alle rose. A detta sua è stato peggio il fatto che tutti, tranne Amadeus che con lui è stato buono, hanno giocato sull’incidente per fare una hype incredibile. Ha poi agguinto: “Hanno pensato di più a buttare m***a su un ragazzo di vent’anni. Però in tanti hanno intanto mangiato su questa cosa.”

A detta sua quando ha detto di avere un problema con le cuffie lo hanno invitato ad andare avanti. Blanco ha continuato dicendo che loro dicono che alzando la mano si rifà la canzone ma a parer suo non è così perché ci sono i tempi televisivi e altre cose. Ha ammesso che era previsto che spaccasse le rose, ma non come ha fatto, la situazione però gli è scivolata di mano.

