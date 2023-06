Corinne Clery attacca Cristina Scuccia: “Stratega, meglio che non sia più suora”

Ospite de L’Isola Party Corinne Clery si è duramente scagliata contro Cristina Scuccia, le due si sono conosciute durante l’attuale edizione dell’Isola dei famosi ma non è nata un’amicizia tra loro. L’ex naufraga senza giri di parole ha fatto sapere che non prova simpatia per l’ex compagna di avventura, pensa che sia una grande stratega.

L’attrice ha raccontato che in diretta la Scuccia è molto dolce e gentile, ma in Honduras con i naufraghi spesso non voleva nemmeno parlare e non voleva che le facessero domande. Lei ogni mattina provava ad approcciare con Cristina ma era sempre di cattivo umore e senza un minimo di empatia. Ha poi aggiunto: “Ho notato tante piccole cose. Ho visto anche cose che mi hanno fatto pensare che era meglio che non fosse più suora.”

Corinne Clery pensa che l’ex suora stia riuscendo nel suo scopo, cioè quello di attirare l’attenzione dei telespettatori. Riesce a mantenere la curiosità su di lei senza però dire praticamente nulla. A parer suo non avrebbe incuriosito nessuno se non fosse stata una suora ed è per questo che non dovrebbe infastidirsi quando le fanno domande sul suo passato.

