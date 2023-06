Francesca Cipriani e Alessandro presto genitori? “Siamo in attesa della cicogna”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, i due sono convolati a nozze lo scorso dicembre e sono più innamorati che mai. Lui le aveva fatto una romantica proposta di matrimonio in diretta durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, rendendola felicissima. Insieme stanno progettando il loro futuro e non vedono l’ora di metter su famiglia.

Durante un’ospitata a Verissimo la showgirl aveva rivelato che non vedeva l’ora di diventare mamma. Aveva anche fatto sapere di aver chiuso con gli interventi di chirurgia estetica, tornerà in sala operatoria solo quando partorirà. In un’intervista rivelata al settimanale Mio è tornata a parlare del suo grande desiderio di maternità, tra le varie cose ha svelato: “Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna.” Ha poi aggiunto che lei e il marito non vedono l’ora di diventare genitori e di avere un figlio. Francesca Cipriani ad oggi non è ancora in dolce attesa, ma ci stanno provando a metter su famiglia.

L’ex gieffina ha fatto sapere che sarà una mamma con la M maiuscola e sempre presente, per la felicità di suo figlio farà di tutto. Alessandro Rossi ha già un figlio, nato da una passata relazione, con il quale la showgirl ha un bellissimo rapporto. Il piccolo si è affezionato molto a lei e la cosa è reciproca, ha poi concluso dicendo che ha sempre avuto un debole per i bambini.

