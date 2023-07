Vasto Marina, coppia aggredita in spiaggia da un lupo: i fatti

La spaventosa vicenda si è svolta nella serata di ieri, giovedì 27 luglio 2023 a Vasto Marina. Un ragazzo di vent’anni originario di Lucera e la sua fidanzata di 18 anni si erano recati sulla spiaggia per fare una passeggiata notturna ma quello che gli è successo di sicuro non lo dimenticheranno mai.

Mentre erano in riva al mare, spensierati e rilassati, è sbucato all’improvviso un lupo di medie dimensioni grigio-nero e ha morso il ragazzo su entrambe le gambe, la paura è stata davvero tantissima. Il 20enne ha raccontato di aver utilizzato un lettino come scudo e per evitare di essere ferito ancora ha iniziato ad indietreggiare molto lentamente. La 18enne era riuscita a darsi alla fuga, ma dopo mezz’oretta l’animale è riuscita a trovarla e l’ha morsa sul gluteo e nell’avambraccio, il fidanzato da lontano la sentiva piangere e urlare.

Dopo circa un’ora i due sono riusciti ad allontanarsi dalla spiaggia e hanno allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione il personale medico del 118 si è precipitato sul posto, a Vasto Marina, e ha trasportato la coppia in ospedale. Al ragazzo sono serviti due punti di sutura sulla gamba destra e sei su quella sinistra, alla ragazza invece quattro sul gluteo e tre sull’avambraccio. La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, fortunatamente le vittime se la sono cavata senza gravi conseguenze.

