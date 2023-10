Centocelle, 12enne precipita dal quinto pianto: è morto in ospedale

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 10 ottobre 2023 a Centocelle, nota zona di Roma. Intorno alle 18 un ragazzino di soli 12 anni è precipitato dall’abitazione in cui viveva con i suoi genitori, al quinto piano di un palazzo che si affaccia su Piazza dei Mirti. In molti hanno assistito alla tragica vicenda, la zona a quell’ora è sempre molto trafficata.

In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, nella zona Centocelle di Roma. La giovane vittima è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Casilino, le sue condizioni di salute sono apparse sin da subito disperate. In ospedale i medici hanno provato a lungo di salvargli la vita ma ogni tentativo di rianimarlo è stato del tutto inutile. Il 12enne è deceduto intorno alle 20 di ieri sera.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso, sembra che i genitori fossero in casa quando il figlio è precipitato dal quinto piano. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Stando alle prime informazioni sul caso, al momento, l’ipotesi più plausibile sembra essere quella dell’estremo gesto volontario.

