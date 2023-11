Paola Perego si ritira da Ballando con le stelle? Cosa ha detto dopo la caduta

Paola Perego è caduta a Ballando con le stelle, oltre ad aver sbattuto la testa e il gomito si è anche fratturata una costola. Ciò la costringerà a ritirarsi dal noto programma di Milly Carlucci? A fare chiarezza ci ha pensato lei stessa, ospite di Mara Venier a Domenica In, nella puntata andata in onda oggi 5 novembre 2023.

La nota conduttrice ha chiaramente detto che non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal programma, però dovrà fare le cose con più calma. In merito alle sue attuali condizioni di salute ha detto: “Sto malissimo, mi fa molto male, non so come farò. Posso stare seduta, ma basta che stia dritta con la schiena.” Ha fatto poi sapere che i medici le hanno detto che il dolore sparirà dopo una decina di giorni e dovrebbe guarire del tutto in trenta giorni.

Paola Perego in merito all’esperienza che sta vivendo a Ballando con le stelle ha rivelato che si sta divertendo da morire, lei non aveva ballato nemmeno al suo matrimonio. Ha poi continuato dicendo che essendo una secchiona si allena tutti i giorni perché vuole sempre migliorarsi.

