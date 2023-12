Monza, ragazza strangolata dall’ex: il padre teme per la sua vita

È successo a Monza, dove una ragazza originaria di Mugnano di Napoli da mesi sta vivendo un vero e proprio incubo a causa dell’ex fidanzato. Quest’ultimo probabilmente non riesce ad accettare la fine della loro relazione ed è per questo motivo che in più occasioni si è scagliato con violenza contro di lei.

Durante l’ultimo episodio di violenza l’ha picchiata e ha tentato di strangolarla, a salvarla è stata la sua coinquilina chiamando le forze dell’ordine. Il tempestivo intervento dei Carabinieri e della Polizia ha evitato che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. Per sfuggire al comportamento violento dell’ex la ragazza è tornata a Napoli dai suoi genitori, ma a breve dovrà tornare a Monza, dove vive. Anche l’ex abita lì, poco distante da lei, per questo motivo il padre della vittima teme per la sua vita.

L’uomo in preda alla preoccupazione e alla paura ha raccontato ciò che è accaduto al deputato Francesco Emilio Borrelli dal momento che nonostante l’ultima violenta aggressione l’ex della figlia è ancora a piede libero. I Carabinieri gli hanno detto che devono attendere la risposta del giudice prima di intervenire, lui ha però paura che possa fare ancora del male alla figlia.

