Manila Nazzaro si sposa: “Stefano è l’uomo che sognavo da sempre”

Qualche settimana fa in un’intervista concessa al settimanale Chi Manila Nazzaro aveva fatto sapere che lei e il fidanzato Stefano Oradei stavano pensando alle nozze, però non avevano ancora deciso né come né quando. Aveva poi fatto sapere che si stavano godendo il loro amore e la convivenza, arrivata in modo totalmente spontaneo e naturale. Alle spalle ha un passato complicato, ma lei non ha mai smesso di credere nell’amore, con il ballerino è davvero felice.

Tutte le volte che parla del nuovo fidanzato l’ex velina gli dedica parole speciali. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e non vedono l’ora di diventare marito e moglie. I due hanno deciso quando convoleranno a nozze, lo faranno a maggio del 2024 a Roma. Manila Nazzaro si è lasciata sfuggire solo pochi dettagli sul matrimonio, tra questi ha svelato che saranno i suoi figli, Nicolas e Francesco Pio, ad accompagnarla all’altare.

Riferendosi al fidanzato l’ex Miss Italia ha fatto sapere che Stefano è l’uomo che sognava da sempre, dopo un periodo molto delicato e difficile della sua vita l’ha fatta rinascere. Ha poi aggiunto: “Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice.”

