Nettuno, 40enne precipita dal balcone e muore: voleva recuperare il suo gatto

La tragica vicenda si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024 a Nettuno, comune della città di Roma. Protagonista del drammatico episodio una donna di 40 anni che ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo gatto. Come si sono svolti i fatti? L’animale domestico si era recato sul tetto, lei si è quindi arrampicata sul balcone della sua abitazione situata al secondo piano di un palazzo per cercare di recuperarlo ma ha improvvisamente perso l’equilibrio.

La vittima è precipitata nel vuoto e non è riuscita in nessun modo ad evitare il violento impatto sul suolo, che non le ha lasciato scampo. Ad allarmare i soccorsi sono stati i presenti in strada che hanno assistito alla drammatica vicenda intorno alle 20 di ieri sera a Nettuno. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 e gli agenti di Polizia. Giunti sul posto i sanitari hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma ogni tentativo si è rivelato del tutto inutile.

La 40enne è morta praticamente sul colpo, il personale medico non ha potuto fare altro che dichiarare il suo decesso. La donna è morta tragicamente e gli abitanti sono sconvolti per l’accaduto.

LEGGI ANCHE -> Napoli, uccide la moglie a colpi di pistola poi si toglie la vita: i fatti