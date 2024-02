Roberta e Alessandro complici dopo UeD: cosa hanno detto a Verissimo

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno da poco lasciato insieme Uomini e Donne, ieri sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per la loro prima intervista di coppia. Fino a poche settimane fa lui aveva detto di non essere ancora pronto a dare l’esclusiva ad una donna, ha però cambiato idea e si è detto molto felice.

L’ex cavaliere ha fatto sapere di essere sereno, felice e di sentirsi completo. Alla conduttrice ha detto che la nuova fidanzata è sempre stata la sua calamita, ha fatto vari giri nel programma ma lei è sempre stata il suo chiodo fisso. Quando l’ex dama dopo l’abbandono è tornata in trasmissione lui ha giocato tutte le sue carte per riconquistarla e ce l’ha fatta, anche se all’inizio era un po’ restia.

Roberta Di Padua ha rivelato di averlo aspettato per un anno, provava ad andare avanti ma non appena l’ha rivisto ha pensato che ci fosse ancora una speranza. Anche quando stava con Ida lo seguiva sui social per capire se fosse felice, però non si sono mai né visti né sentiti. Alessandro Vicinanza alla Toffanin ha detto di aver ritrovato la stabilità emotiva con Roberta, con lei ha provato grande emozioni e ha ammesso di essere molto preso. Al momento i due non vivono insieme, l’ex dama ha fatto sapere che il figlio è a conoscenza della loro relazione ma ha ancora dei dubbi ed è per questo che non gli ha ancora presentato il nuovo fidanzato.

