Alessandra Mastronardi, matrimonio finito con Sannino: lui è andato via di casa

A quanto pare è stato un matrimonio lampo quello tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, dopo soli otto mesi dal fatidico ‘si’ la loro storia d’amore sarebbe già giunta al capolinea. Da settimane non si fa che parlare di una loro presunta crisi, da un po’ i due non si seguono più sui social e non si sono più mostrati insieme, lui era assente anche durante la festa di compleanno dell’attrice.

Tanti sono i campanelli di allarme che hanno fatto pensare ad una crisi in corso tra loro, ad oggi però nessuno dei due ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire i rumors. Sul settimanale Gente sono stati pubblicati alcuni scatti in cui Alessandra Mastronardi appare piuttosto malinconia, in una delle foto un’amica la abbraccia per consolarla. Le foto mostrano Gianpaolo mentre esce di casa, lei invece aspetta in auto probabilmente lo aspettava per un confronto.

Sulla nota rivista si legge poi: “Pare che la Mastronardi non si rassegni alla nuova dimensione in ‘solitaria‘, sia profondamente triste, al punto da attenderlo sotto casa, seduta in auto.” A quanto pare sarebbe stato il ‘marito’ a mettere fine alla loro storia d’amore e che lei non si sia ancora rassegnata alla rottura. Riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia o si tratta di una separazione definitiva? Si attendendo altre indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.

