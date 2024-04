Alfonso Signorini ammette: “Mi ero un po’ montato la testa…”

In occasione del suo 60esimo compleanno Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha svelato che avrebbe festeggiato ieri 7 aprile con sessanta amici che lo hanno accompagnato nel suo percorso di crescita. Ha fatto un pranzo nella vecchia trattoria di Seregno dove andava con i suoi genitori. Questo è il primo compleanno senza Berlusconi, ha rivelato che gli assenti giustificati sono lui e Maria De Filippi perché lei registra anche la domenica mattina.

Il noto giornalista e conduttore ha fatto sapere di aver vissuto un momento difficile anni fa, quando lasciò la Mondadori. La direttrice all’epoca era Silviana Giacobini, lui è consapevole del fatto che l’ha delusa quando è andato via, gli voleva bene come un figlio. Ha poi ammesso: “Mi ero un po’ montato la testa. Mi trasferii a Roma, dove le cose non andarono come avevo sperato.”

Alfonso Signorini ha continuato dicendo che si ritrovò solo con il suo bassotto e il telefono non squillava più. A salvarlo fu Roberto D’Agostino, lui infatti organizzò una cena con Carlo Rossella che all’epoca era il direttore di Panorama, così rientrò in Mondadori. Tra le varie cose ha parlato anche della sua vita privata, nel 2022 aveva detto addio al compagno Paolo Garimberti ma poi si sono ritrovati. Ha svelato che per loro sposarsi sarebbe il passo naturale nel loro cammino insieme.

