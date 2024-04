Milano, sfruttata e maltrattata dal marito: dopo la denuncia scatta l’arresto

Dopo anni di maltrattamenti e vessazioni è finalmente finito l’incubo di una donna di origine ecuadoriana, la vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Milano. Il marito, un 39enne, la costringeva a lavorare nella loro pizzeria per ben 16 ore di seguito. Lui in molte occasioni ha manifestato comportamenti violenti e minacciosi nei suoi confronti.

Durante uno dei tanti litigi le ha gettato addosso dell’alcol rosa e ha minacciato di darle fuoco. La vittima è una donna di 43 anni, per molto tempo ha subito in silenzio ma non ce l’ha fatta più e ha trovato il coraggio di denunciarlo. Insieme alla figlia si è presentata fuori dal commissariato di Greco-Turro a Milano, poco dopo però è arrivato anche l’uomo e ha trascinato verso la macchina la figlia.

Gli agenti si sono accorti di ciò che stava accadendo e sono intervenuti, a quel punto la donna ha raccontato alla Polizia le minacce e i maltrattamenti subiti dal marito violento. In seguito alla denuncia l’uomo è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. La 43enne potrà finalmente smettere di avere paura e potrà vivere serenamente insieme ai suoi figli.

