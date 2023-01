Gorga, picchia e minaccia di morte la moglie: 42enne in manette

I fatti si sono svolti a Gorga, comune della città di Roma, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato per aver picchiato e maltrattato per mesi la compagna, anche davanti alle due figlie minorenni. Stanca di vivere nel terrore è stata la moglie ad allarmare le forze dell’ordine in seguito all’ennesima aggressione, agli agenti ha confessato le ripetute violenze e minacce che avvenivano tra le mura domestiche.

Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo in cui avvenivano i maltrattamenti, un appartamento situato a Gorga. Giunti sul posto hanno trovato la vittima visibilmente sotto shock e ferita dopo che il marito violento l’aveva picchiata. Ai militari la donna ha raccontato che il 42enne negli ultimi mesi l’aveva maltrattata diverse volte, specie quando era sotto l’effetto dell’alcol. Davanti alle figlie l’aveva picchiata con un manico di scopa, in un’occasione l’aveva anche minacciata di morte con una motosega.

La vittima è stata trasportata all’ospedale di Colleferro per ricevere le cure necessarie per le ferite riportate a causa delle percosse. L’uomo è stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere di Velletri. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente insieme alle sue figlie senza avere più paura di essere minacciata e picchiata dal marito.

LEGGI ANCHE -> Napoli, maltratta e umilia la compagna: 30enne ai domiciliari