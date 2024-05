Antonella Fiordelisi parla della riconciliazione con Oriana: “Ora siamo come sorelle”

Al Grande Fratello Vip da amiche erano diventate nemiche, più volte infatti si sono scontrate nella casa più spiata d’Italia, da qualche tempo però è tornato il sereno tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Le due hanno avuto un chiarimento e da quel momento sono tornate ad essere molto unite.

Su X l’influencer campana ha parlato del suo attuale rapporto con la Marzoli, tra le varie cose ha fatto sapere che sono le uniche persone che dopo il reality si sentono sempre. A detta sua è l’unico ben ricordo che il programma le ha lasciato e lo stesso vale per Oriana. Antonella Fiordelisi ha poi aggiunto: “Tra me e lei c’è proprio tanta sintonia, adesso dopo il chiarimento siamo tipo sorelle e non sembrava dal programma.”

Nessuna delle due si aspettava che avrebbero ricucito il loro rapporto e sarebbero tornate ad essere così amiche dal momento che al Grande Fratello Vip litigavano sempre. Quando hanno fatto pace hanno visto tutto quello che dovevano vedere e nessuna delle due ha fatto o detto cose gravi. L’ex gieffina ha fatto sapere di aver sentito di recente l’amica, al momento è in America e sta bene. Ha poi concluso dicendo che Oriana Marzoli è veramente una brava amica, è simpatica e non è invidiosa.

LEGGI ANCHE -> Antonella Fiordelisi, amicizia finita con Nikita: cosa è successo tra loro