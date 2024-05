Carlotta Dell’Isola e Nello ‘presto in 3’: il dolce annuncio su Ig

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, coppia diventata nota nel 2020 per aver partecipato a Temptation Island. Nel reality dei sentimenti il loro era stato un percorso pieno di alti e bassi, molti telespettatori pensavano infatti che la loro relazione sarebbe giunta al capolinea ma decisero di concedersi un’altra possibilità lasciando insieme il programma.

Poco dopo lei varcò la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip, dove in più occasioni aveva parlato del grande amore che prova per Sorrentino. Lui nella casa più spiata d’Italia decise di stupirla facendole all’improvviso la proposta di matrimonio. Sono convolati a nozze a maggio del 2022 e sui social si mostrano sempre più complici e innamorati. In questi anni hanno spesso ammesso di avere il desiderio di mettere su famiglia e presto il loro sogno diventerà realtà.

Nelle scorse ore Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno pubblicato un dolce annuncio sui loro profili Instagram. Nel video rivelano ai loro tantissimi fan che presto saranno in tre, lei infatti è in dolce attesa. Questo è ciò che si legge nella didascalia del post: “Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

L’ex protagonista di Temptation Island ai suoi seguaci ha rivelano che non vedevano l’ora di condividere con loro questa meravigliosa novità, entrambi sono al settimo cielo.

LEGGI ANCHE -> Antonella Fiordelisi parla della riconciliazione con Oriana: “Ora siamo come sorelle”