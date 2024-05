Jonathan Kashanian su Milly Carlucci: “La sua frase mi offende”

In questi anni abbiamo visto Jonathan Kashanian in molti programmi, tra questi Detto Fatto, Verissimo, La vita in diretta e altri ancora. In passato è riuscito a farsi notare grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Da quel momento si è fatto sempre più spazio sul piccolo schermo e nel mondo dello spettacolo.

Con il suo modo di fare ha fatto breccia nel cuore di moltissime persone, infatti è un personaggio molto apprezzato, sia in televisione che sui social. C’è una cosa che gli piacerebbe fare moltissimi in televisione, vorrebbe infatti partecipare nei panni di concorrente a Ballando con le stelle, però non può farlo. Il motivo? Perché la regola di Milly Carlucci è sempre stata quella di non accettare nel cast personaggi diventati famosi grazie ai reality.

Intervistato da TvBlog Jonathan Kashanian ha rivelato cosa pensa della scelta della conduttrice. Senza giri di parole ha fatto sapere che le sue parole lo fanno sentire offeso e discriminato. A parer suo non c’è nulla di male se un ragazzo di 23 anni per farsi notare ha deciso di partecipare ad un reality. A detta sua al Grande Fratello ebbe successo non per la sua cafoneria ma per il suo forbito italiano e per una cultura non ostentata. Da quel momento sono passati vent’anni e lui ha lavorato in molti programmi televisivi, pensa però che in Italia non va avanti la meritocrazia e c’è sempre voglia di mettere delle etichette.

Jonathan Kashanian ci ha tenuto a precisare che Milly Carlucci ha tutto il diritto di scegliere i protagonisti dei suoi programmi e di certo non deve essere lui ad insegnarle come si fa la tv. Ha poi concluso dicendo: “Non discuto le sue scelte. Ma la sua frase mi offende, mi fa sentire discriminato“.

LEGGI ANCHE -> Joe Bastianich abbandona l’Isola dei famosi: “È stato molto pesante…”