Portici, aggredisce la madre per soldi: arrestato 52enne

La violenta vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a Portici, comune della città di Napoli, la paura per un’anziana donna è stata davvero tanta. Cosa è successo? Nel pomeriggio di domenica, 12 maggio 2024, è scoppiata un’accesa lite tra le mura domestiche che vede come protagonisti la vittima e il figlio, un 52enne napoletano già noto alle forze dell’ordine per aver commesso diversi reati.

In seguito ad una segnalazione di lite in famiglia la Polizia si è precipitata sul posto, a Portici. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione continuasse a degenerare. Giunti sul posto gli agenti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione. Terrorizzata e in lacrime ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio. Il motivo? Pretendeva da lei dei soli e quando lei si è rifiutata di assecondare la sua richiesta di denaro è andato su tutte le furie e ha tentato di aggredirla.

Ai poliziotti la donna ha confessato che non era la prima volta che il figlio manifestava comportamenti violenti, in molte altre occasioni le aveva chiesto dei soldi. Il 52enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

