Sesto San Giovanni, pitbull aggredisce bimba di 2 anni: i fatti

La spaventosa e pericola vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 maggio a Sesto San Giovanni, comune della città di Milano. Mentre giocava con la sua sorellina una bimba di soli due anni è stata aggredita tra le mura domestiche da un cane di razza pitbull. In casa ad occuparsi di loro in quel momento c’era la zia, una ragazza 25enne di origine sudamericana, la paura è stata tantissima.

Sia la 25enne che l’altra nipote sono uscite praticamente illese dall’aggressione avvenuta ieri all’interno di un appartamento situato a Sesto San Giovanni. La bimba di due anni invece ha riportato gravi ferite. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della vicenda. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Agli agenti la zia delle bambine ha raccontato di aver lottato contro l’animale per cercare di difendere le nipoti, infatti ha riportato alcune ferite alle mani.

Quando è riuscita a chiudere le nipoti in una stanza per tenerle al sicuro la 25enne è uscita in balcone. Lì è stata costretta ad arrampicarsi sulla tubatura del gas perché il cane continuava a seguirla. La bimba di due anni rimasta ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo in elisoccorso, l’animale in attesa di una decisione definitiva è stato invece portato al canile.

