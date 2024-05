Parma, 76enne spara alla moglie: era malata da tempo

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 15 maggio 2024 nel quartiere San Lazzaro a Parma, infatti si sono svolti intorno alle 8 all’interno di un’abitazione situata in via Marx. A perdere la vita Silvana Bagatti per mano del marito 76enne Giorgio Miodini. È stato lui stesso ad allarmare le forze dell’ordine in seguito al suo insano gesto, ai Carabinieri al telefono ha detto: “Venite, l’ho ammazzata.“

Per ragioni ancora da chiarire l’uomo tra le mura domestiche si è scagliato contro la moglie, vivevano insieme da 45 anni. Le ha sparato sul volto con un fucile da caccia, la vittima è morta sul colpo. Dopo la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio a Parma, per la donna però non c’era più nulla da fare, il marito era all’interno dell’appartamento.

Stando alle prime informazioni sul caso la donna era malata da tempo, era allettata. A causa delle condizioni di salute della moglie il 76enne a quanto pare era molto scoraggiato, probabilmente l’ha uccisa perché non sopportava più di vederla soffrire, stava vivendo un periodo di forte esaurimento. L’uomo è stato arrestato dagli agenti con la grave accusa di omicidio.

