Sonia Bruganelli, altri reality in futuro? Cosa ha detto lei

Sonia Bruganelli lo scorso anno ha affiancato Alfonso Signorini al Grande Fratello nei panni di opinionista, quest’anno invece l’abbiamo vista al fianco di Vladimir Luxuria all’Isola dei famosi. Questo è un ruolo che secondo molti le si addice, con il suo modo di fare e il suo essere sempre schietta e sincera ha fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori.

In futuro la vedremo di nuovo nel ruolo di opinionista in altri reality? Ospite a Casa Sdl è stata lei stessa a rispondere a questa domanda, queste le sue parole: “No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality.” In passato è capitato spesso che gli opinionisti diventassero poi i conduttori dei reality, lei accetterebbe la conduzione del Grande Fratello o dell’Isola dei famosi? Ad oggi dice di no perché non si sente pronta per svolgere un ruolo simile.

Sonia Bruganelli ha continuato dicendo che tutto dipende dal fatto se sente che il suo apporto in un progetto possa dare qualcosa ed essere costruttivo oppure no. A detta sua condurre un programma sui libri sarebbe per lei molto gratificante, in generale le piacerebbe fare qualcosa in cui può dire la sua.

