Damiano Carrara, lite con Caressa e Parodi: lui fa chiarezza

Nei mesi scorsi Damiano Carrara e il fratello si sono resi protagonisti del ‘Caressa-gate‘, una vicenda nata durante la loro partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express, dove si sono aggiudicati la vittoria. In gioco con il nome ‘I pasticceri’ si sono sempre impegnati al massimo per arrivare fino alla fine, il loro obiettivo era quello di vincere e ci sono riusciti.

Durante il reality hanno eliminato i Caressa, coppia formata da Fabio Caressa e la figlia Eleonora, una decisione che non è piaciuta affatto ai telespettatori. Anche il marito di Benedetta Parodi c’è rimasto male, si era addirittura rifiutato di salutarli prima di lasciare il gioco. In questi mesi si è parlato a lungo di una lite scoppiata tra Damiano Carrara, non solo con Fabio Caressa ma anche con la Parodi. Le cose stanno davvero così?

In un’intervista concessa a Fanpage è stato proprio Damiano Carrara a fare finalmente chiarezza, riferendosi al presunto litigio con Benedetta Parodi ha detto: “È tutto inventato, una fake news. Non c’è stato nessun litigio.” A detta sua si sentono tutti i giorni, ormai si conoscono da molti anni. Ha anche fatto sapere che la moglie di Fabio Caressa si è complimentata con lui per la vittoria di Pechino Express. Tra le varie cose il noto pasticcere ha anche confermato che continuerà a far parte del cast di Back Off nei panni di giudice.

