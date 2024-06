Elettra Lamborghini a Mamma Dilettante: le rivelazioni della cantante spiazzano

Elettra Lamborghini è stata ospite di Diletta Leotta nell’ultima puntata del suo podcast Mamma Dilettante, dove si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni che hanno spiazzato praticamente tutti. Alla conduttrice ha detto che è solita mostrarsi sensuale e provocante, ma in realtà è molto diversa da come appare ed è una tradizionalista per eccellenza.

In molti momenti ha detto la sua senza giri di parole, lasciando tutti a bocca aperta. Tra le varie cose ha rivelato che lei e il marito stanno sempre svestiti a casa, queste le sue parole: “Viviamo sempre così, come Adamo ed Eva. La patana al vento è una goduria.” Ha poi rivelato di non aver visto molti pis**li nella sua vita oltre quello di Afrojack. Lo ha conosciuto quando aveva 24 anni e prima di lui non era stata con molti uomini. Con lui da subito ha cercato di capire se poteva essere la persona giusta per il suo futuro. Durante il loro primo appuntamento gli disse che se l’avesse baciata non l’avrebbe più rivista.

Elettra Lamborghini pensa che alcune cose andrebbero fatte in un certo modo in termini di relazioni. A parer suo il fidanzamento non dovrebbe essere troppo lungo perché la situazione potrebbe diventare pesante. Non capisce come fanno alcune coppie a stare insieme per quindici anni prima di sposarsi. Lei crede che dopo un po’ sia necessario darsi una reciproca stabilità. Ha poi concluso dicendo che negli anni le persone cambiano e se non si crea nulla con il partner la relazione non ha senso di esistere.

