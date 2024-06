Edoardo Stoppa e l’addio a Striscia la notizia: l’ex naufrago svela il vero motivo

Edoardo Stoppa è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria su Canale 5. A renderlo davvero noto in passato è stato Striscia la notizia, dove approdò nei panni di inviato nel 2008, ruolo che ha portato avanti fino al 2020.

In un’intervista concessa a Superguida Tv l’ex naufrago è tornato a parlare del noto tg satirico di Antonio Ricci e ha svelato il vero motivo che lo ha spinto a dire addio al suo ruolo di inviato. Ci ha tenuto a precisare che deve molto a Striscia la notizia, è un programma a cui è molto legato. Gli ha permesso di portare le sue passioni in campo e gli ha fatto ottenere moltissima visibilità. A detta sua però tutte le cose hanno un inizio e una fine, lui dopo undici anni ha deciso di chiudere un ciclo perché aveva bisogno di fare qualcosa di nuovo e di stimolante.

Edoardo Stoppa ha poi aggiunto: “E’ un capitolo bellissimo della mia vita che però non vorrei riaprire ma vorrei andare avanti con altre attività sempre legate al pianeta, agli animali.” In merito alla possibilità di fare altri reality in futuro ha fatto sapere che non parteciperebbe al Grande Fratello. Parteciperebbe invece a Pechino Express insieme alla moglie Juliana Moreira, però non subito. A detta sua potrebbe accettare la proposta se dovesse arrivare tra qualche anno, quando i suoi figli saranno più grandi perché hanno sentito molto la sua mancanza mentre era in Honduras.

