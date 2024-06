Arezzo, 80enne spara e uccide la moglie: era molto malata

Un’altra donna ha perso la vita nelle scorse ore, questa volta all”interno di un appartamento situato ad Arezzo, in zona Giotto. È stato un anziano uomo di 80 anni, Alessandro Sacchi, ad uccidere la moglie, la vittima è la 72enne Serenella Mugnai. Da tempo il marito si prendeva da solo cura di lei, dalle prime informazioni sul caso è emerso che era molto malata.

Probabilmente l’80enne era stanco di vedere la moglie soffrire, poco dopo la mezzanotte ha quindi impugnato una pistola e le ha sparato. Dopo averla uccisa ha raccontato tutto ai suoi vicini di casa, sono stati loro ad allarmare subito dopo i soccorsi. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolto l’omicidio.

Giunti sul posto, però, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la donna. Al loro arrivo la vittima era già morta, non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso. Sul caso indaga la Polizia per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Intanto, l’uomo è stato portato presso la Questura di Arezzo ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

