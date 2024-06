Manuel Bortuzzo non parla del GF nell’autobiografia: l’ex gieffino spiega il motivo

Nel 2021 Manuel Bortuzzo ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è stato molto apprezzato e seguito dai telespettatori. Durante l’esperienza televisiva era riuscito anche a trovare l’amore con Lulù Selassié, poco dopo il reality però la loro relazione è giunta al capolinea.

Da poco l’ex gieffino ha scritto un’autobiografia dove ha parlato della sua vita. In molti si aspettavano di leggere anche una ‘capitolo’ dedicato al reality ma non è stato così. Lui ha infatti omesso quel periodo della sua vita. Il motivo? A spiegarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Queste le sue parole: “Non ho dato spazio volutamente al Grande Fratello, tutto quello che c’era da dire l’hanno già raccontato le telecamere, si è visto tutto.” Ha poi continuato dicendo che non vuole essere ricordato come il ragazzo del Grande Fratello ma come l’atleta che raggiunge i suoi obiettivi.

Manuel Bortuzzo ha parlato anche della sua sfera personale, ha fatto sapere di non essere innamorato al momento e non vuole avere l’ansia di cercare l’amore. Ci ha tenuto anche a precisare che è sereno, pensa infatti che l’amore arriverà al momento giusto.

