Elenoire Casalegno al timone dell’Isola dei famosi? “Mi piacerebbe”

Da poche settimane si è conclusa l’ultima edizione dell’Isola dei famosi, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti, Elenoire Casalegno ha invece ricoperto il ruolo di inviata in Honduras. Quest’ultima in un’intervista rilasciata al settimanale Chi si è detta soddisfatta del lavoro che ha svolto, anche se non sempre è stato facile.

L’inviata ha fatto sapere che c’era molto caldo sull’isola, i mosquitos devastano e a causa del fumo dovuto agli incendi doveva indossare spesso la mascherina. La situazione peggiorava quando per ore toglievano l’elettricità, però è molto felice di aver vissuto questa esperienza. Moltissimi sono stati i complimenti che ha ricevuto, in merito a ciò ha detto che non vive dei commenti altrui però un riconoscimento di certo non le dispiace perché sa quanto le è costato stare lì.

Elenoire Casalegno ha poi rivelato: “Cosa dico a chi mi vedrebbe come conduttrice del programma? Che mi farebbe piacere.” Parlando della sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione ha poi fatto sapere che in passato non sempre le è stato dato ciò che meritava. Il motivo? Pensa che dipenda da molti fattori, specie per il fatto che non era molto diplomatica da ragazza.

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis fa una scenata a Tony Effe: cosa è successo alle nozze di Cecilia e Moser