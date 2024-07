Alvin ha sentito mancanza dell’Isola dei famosi? Cosa ha detto l’ex inviato

Alvin sta affiancando Ilary Blasi nella conduzione di Battiti Live, programma che come ogni anno sta conquistando non poco successo. In passato lo abbiamo visto in molte edizione dell’Isola dei famosi nei panni di inviato, ruolo che quest’anno è stato svolto da Elenoire Casalegno che durante una recente intervista ha confessato che non sempre è stato semplice stare per settimane in Honduras.

L’ex inviato del noto reality ha sentito la mancanza dell’Isola dei famosi? In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, tra le varie cose, ha svelato: “Se L’Isola dei Famosi quest’anno mi è mancata? No! Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita.” Lui non credeva che avrebbe ricoperto quel ruolo così a lungo, ha ammesso che non avrebbe più voluto farlo dopo il primo anno.

Alvin ha rivelato che dal punto di vista professionale è stata un’esperienza molto complessa, perché si vive dall’altra parte del mondo con il fuso orario, il caldo e un’umidità pazzesca. Ha fatto poi sapere che spesso mancava l’elettricità e l’acqua calda, doveva lavarsi i denti con l’acqua della bottiglia. L’ex inviato ha poi concluso dicendo che questa esperienza gli ha insegnato molto, sia dal punto di vista professionale che privato. Pensa però che sia al giusto termine.

