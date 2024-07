Civitanova Marche, picchia la moglie e i figli minorenni: arrestato 47enne

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Un uomo di 47 anni di origine albanese, si è scagliato brutalmente contro la moglie e i figli minorenni. Ad allarmare i soccorsi è stato uno dei figli della coppia, di 13 anni, In preda alla paura ha raccontato ai poliziotti cosa stava accadendo tra le mura domestiche.

Ricevuta la segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, a Civitanova Marche, dove ha trovato per strada il 13enne che ha subito indicato l’abitazione, era terrorizzato e in lacrime. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione che ha tentato di sminuire l’accaduto. La moglie era spaventata e ferita, anche uno dei figli ha riportato alcune ferite. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo manifestava simili comportamenti violenti contro i familiari.

Le vittime sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo essere state aggredite dal 47enne. L’uomo è stato invece arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie 42enne e dei loro figli minorenni. Dopo l’arresto è stato condotto presso la casa circondariale di Ancona Montacuto.

