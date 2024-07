Giugliano in Campania, perseguita l’ex per mesi: non potrà più avvicinarsi a lei

È finalmente finito l’incubo di una donna, perseguitata e minacciata da mesi dall’ex compagno, i fatti si sono svolti a Giugliano in Campania, comune della città di Napoli. Tutto è iniziato lo scorso febbraio, probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro relazione ed è per questo che non smetteva di perseguitare la vittima.

A causa del comportamento dell’uomo, residente a Giugliano in Campania, l’ex compagna da tempo viveva con l’ansia e la paura. Lei temeva anche per la sua incolumità e questo l’aveva spinta a modificare le sue abitudini. Stanca dei comportamenti violenti e persecutori dell’ex compagno si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini. Queste hanno permesso di accertare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo.

L’ex compagno della vittima non potrà più avvicinarsi a lei, non potrà nemmeno contattarla in alcun modo. Nei suoi confronti, infatti, è stato disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione, in seguito alle indagini è indagato per il reato di atti persecutori ai danni dell’ex compagna. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere perseguitata dal suo ex.

