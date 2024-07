Isola, Edoardo Tavassi svela: “Io e Vaporidis rubammo dei soldi per corrompere il barcaiolo”

Ospite di Leonardo Bocci nel podcast ‘C’Ho L’Ansia’ Edoardo Tavassi si è lasciato sfuggire alcune inedite rivelazioni sulla sua partecipazione all’Isola dei famosi. Durante l’esperienza vissuta in Honduras legò moltissimo con Nicolas Vaporidis, proprio con a lui ha fatto alcune cose contro il regolamento ma nessuno li ha mai beccati.

L’ex naufrago ha raccontato che lui e l’attore rubarono dei soldi ad un microfonista e li usarono per corrompere un barcaiolo. Ci ha tenuto a precisare che si tratta di una cifra irrisoria, 20 euro, in Honduras però hanno un valore decisamente maggiore. Sono riusciti a prenderli dal marsupio lasciato incustodito dal microfonista e li hanno utilizzati per farsi portare le sigarette. Con la sua solita ironia ha raccontato che sembrava una scena di ‘Gomorra’, al barcaiolo avevano detto che avrebbero messo i soldi sotto la sabbia e lui in cambio gli avrebbe portato le sigarette.

Edoardo Tavassi ogni giorno andava a mettere la banconota sotto la sabbia e l’uomo gli faceva trovare le sigarette, che poi lui e Nicolas Vaporidis fumavano di nascosto perché era contro il regolamento. I due hanno rischiato di essere scoperti una volta perché avevano sentito la puzza di fumo, però sono riusciti a non farsi beccare e si sono resi protagonisti di altri piccoli furti sull’Isola per fumare.

LEGGI ANCHE -> Fedez in Puglia bacia una misteriosa mora: nuova fiamma per il rapper